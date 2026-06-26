AK Parti kampında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a 25’inci yıl sürprizi: ’Büyük Başkan Erdoğan’ adlı şarkı hazırlandı

AK Parti'nin 33'üncü İstişare ve Değerlendirme Kampı yarın Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başlayacak. "Çeyrek Asırlık Destan" sloganıyla gerçekleştirilen kampta, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yılına yönelik mesajlar ve yeni dönem yol haritası masaya yatırılacak. Kampa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve parti kurucuları katılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampta dikkat çeken sürprizlerden biri de 25'inci yıla özel hazırlanan eser olacak.

ÇEYREK ASIRLIK SİYASİ YOLCULUĞA İTHAFEN HAZIRLANDI

Kulislerden edinilen bilgilere göre, Başkan Erdoğan'a, AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğuna ithafen hazırlanan "Büyük Başkan Erdoğan" adlı şarkı dinletilecek. Eseri sanatçı Ceyhun Çelik seslendirirken, şarkının sözleri ise AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından uzun bir çalışma sonrası yazıldı.

ÇEYREK ASIRLIK DÖNEME VURGU

Partinin 25'inci yıl vizyonunu yansıtan eser ile Erdoğan'ın liderliğinde geçen çeyrek asırlık döneme vurgu yapılacak. Şarkı kampın en dikkat çeken sürprizlerinden biri olacak ve 25'inci yıl etkinliklerinde de kullanılacak özel çalışmalar arasında yerini alacak. AK Parti'nin çeyrek asrıyla özdeşleşerek uzun yıllar hafızalarda yer edecek marşlardan biri olması bekleniyor. Geçen yıl 32. İstişare Toplantısı'nda da Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından yeni bir eser paylaşılmış, eser Başkan Erdoğan tarafından övgüyle karşılanmıştı.