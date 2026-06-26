Aşure bereketi
Muharrem ayında birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan aşure geleneği yurdun dört bir yanında yaşatılıyor. Camilerde, kültür merkezlerinde, meydanlarda aşure kazanları bolluk ve bereket için kaynadı. Kırıkkale'nin Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde yaşayan Gülşen Gürses de sabahın ilk ışıklarıyla evinde hazırladığı aşureleri tepsiyle köy sakinlerine dağıttı. Mimar Sinan'ın her yıl muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camii civarındaki evinde aşure yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyetini Gürsoy Vakfı yerine getirdi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da vatandaşlara aşure ikram etti.