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Bakan Fidan: Ankara'daki NATO zirvesi tarihi bir zirve olacak

Bakan Fidan: Ankara'daki NATO zirvesi tarihi bir zirve olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Ankara’da yapılacak olan NATO Zirvesi'ne hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Bu zirve tarihi bir zirve olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 19:37 Son Güncelleme: 26 Haziran 2026 19:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, Venezuela'da yaşanan depremlere ilişkin, "Türkiye, bu trajik zamanda Venezuela'nın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı vermiştir. İlgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etmiştir" dedi.

"TÜRKİYE-KANADA İLİŞKİLERİNİ STRATEJİK BİR SEVİYEYE TAŞIMA KARARINI ALDIK" Türkiye ile Kanada arasında uzun yıllardır gerçekleştirilemeyen çok büyük potansiyel iş birliği alanları olduğunu belirten Bakan Fidan, "Küresel gelişmelere baktığımızda Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir iş birliği sergilemeleri gerektiğini görmekteyiz. Bu anlayışla, Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık" dedi.