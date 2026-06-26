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  • Bakan Gürlek: Uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Bakan Gürlek: Uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

Bakan Gürlek: Uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü vesilesiyle, uyuşturucu ve her türlü zararlı maddeyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bağımlılıkla mücadeleyi; önleme, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçleriyle birlikte ele alıyoruz.

Bu kapsamda ceza infaz kurumlarımızda bağımlılıkla mücadeleye yönelik özel alanlar oluşturuyor, hükümlü ve tutuklulara kapsamlı psiko-sosyal destek sunuyoruz.

Amacımız; bağımlılık sarmalına düşen bireylerin hayata yeniden tutunmalarını sağlamak ve topluma sağlıklı şekilde yeniden uyumlarına katkı sunmaktır.

Gençlerimizi, aile yapımızı ve toplum sağlığımızı hedef alan uyuşturucuyla mücadelemiz kesintisiz devam edecektir."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#AKIN GÜRLEK

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