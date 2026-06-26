Başkan Erdoğan, Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı! Torununa diplomasını takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Üsküdar'da bulunan İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki mezuniyet törenine katılan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan burada torunları Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını birlikte verdi.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve eşi Reyyan Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ve diğer öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör