Başkan Erdoğan'dan öğrencilere karne mesajı: Keyifli bir yaz tatili diliyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri tebrik etti. Başkan Erdoğan mesajında "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından karne alan öğrencileri tebrik etti.
Başkan Erdoğan mesajında "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.
Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026
Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/4rCkI99Bce