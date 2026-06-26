Cemil Tugay, Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Veli Ağbaba’nın yeğenini görevden aldı

Seferihisar ve Balçova Belediye'lerine yapılan 'rüşvet' operasyonlarının CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya uzanması ve İzmir'de yürütülen soruşturma evraklarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek Ağbaba hakkında rüşvet alma suçlamasıyla soruşturma açılması için harekete geçildiğinin öğrenilmesiyle siyasette sıcak saatler yaşanmaya başlandı.

AĞBABA DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada Veli Ağbaba'yla para transferi iddiaları gündeme gelmişti.

Nermin Özgül

DANIŞMANI TUTUKLANMIŞTI

Seferihisar Belediyesi'ne geçtiğimiz hafta yapılan ikinci dalga operasyonda Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz rüşvet transferine aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.

GÖREVDEN ALDI

Ağbaba ile ilgili soruşturmanın derinleşmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Tugay, Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül'ü görevden aldı.

TUGAY ATAMIŞTI

Veli Ağbaba'nın yeğeni olan Nermin Özgül, Karabağlar Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmakta iken, Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk yaptığı transferlerdendi. Yerel seçimin ardından koltuğa oturan Tugay, ilk olarak özel kalem müdürü olarak Nermin Özgül'ü getirmişti. Daha sonra 2024 ekim ayında CHP Adalar Belediye Başkan adayı olan Esra Huri Bulduk'u özel kalem müdürü olarak atayan Cemil Tugay, şubat 2025'ten itibaren bu görevi yeniden Nermin Özgül'e vermişti.

Veli Ağbaba - Barkın Ulutaş

MERAK KONUSU OLDU

Şimdi tüm gözler Ağbaba'nın kontenjanından ilçe belediyelerinde kritik görevlere getirilen isimlere çevrildi. Tugay gibi ilçe belediye başkanlarının da Ağbaba'ya yakın isimlerle yollarını ayırıp ayırmayacağı merak konusu oldu.

YEĞENİ GAZİEMİR BELEDİYESİNDE

Veli Ağbaba'nın 2024 yılında seçim çalışmalarında yanından ayırmadığı yeğeni Barkın Ulutaş'ı önce İzmir Konak Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürü yaptı. Parti içi muhalefet nedeniyle Ağbaba yeğenini bu sefer Gaziemir Belediyesine kaydırdı. Gaziemir Belediyesinde özel kalem müdürü kadrosundan göreve başlatılan yeğen Ulutaş'ın bankamatik olduğu iddiaları geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde de gündeme gelmişti. Önce AK Partili Uğur İnan Atmaca ardından da MHP'li Salahattin Şahin, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'a Ulutaş'ın bankamatik olup olmadığını sormuştu.