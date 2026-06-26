Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan yeni anayasa çalışmaları mesajı: Tamamlanınca Cumhurbaşkanımıza sunacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'ye karşı. Liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ!

Cevdet Yılmaz Terörsüz Türkiye süreci ve yasal düzenleme çalışmalarıyla ilgili, "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, genel kurulda tartışmalarla son halini almış olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'ye karşı. Liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz." sözlerini kullandı.

'AMERİKA İLE EPEY DOSYAMIZ VAR'

Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, NATO tarihinin en önemli, en ilginç toplantılarından olacağına işaret ederek, "ABD-Türkiye arasında ikili ilişkiler açısından da önemli bir platform olacak. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump, ikili görüşme konusunda olumlu açıklamalar yaptılar. Amerika ile epeyce bir dosyamız var. Son dönemlerde epey sorun alanı birikmiş durumda. Çözülmüş olanlar var. Dolayısıyla ABD-Türkiye ilişkilerinde önemli başlıklar var. Özellikle CATSA yaptırımları var. Halk Bankası konusunda olumlu bir gelişme oldu. Diğer yaptırımlar konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Trump yönetiminin son derece olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz Türkiye'ye karşı. Özellikle liderler düzeyindeki olumlu ilişkinin ülkeler arasındaki ilişkilere de yansıdığını görüyoruz. Son derece olumlu bir diyalog var" ifadelerini kullandı.

'KENDİ MUTFAĞIMIZDA HAZIRLIĞIMIZI YAPIYORUZ'

Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Yeni anayasa hepimizin ortak arzusu. Bu bir partinin yapacağı bir iş değil. Cumhur İttifakı olarak da bizim anayasa değiştirme çoğunluğumuz da yok. Diğer partilerle de Meclis'te bir araya gelerek çözmemiz gereken bir mesele. Burada da çağrı yapıyoruz, sıkılı yumruklarla değil prensiplerle müzakere etmeyi baştan kabul ederek gelmek gerekiyor. Bu anlayış içinde katı maddeler şeklinde değil, yaklaşımlar şeklinde anayasadaki çeşitli konulara politika yaklaşımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu yaklaşımlarla yarın bir iklim oluştuğunda hazır olmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, benim başkanlığımda bir grup oluşturmuştu. 20'den fazla toplantı yaptık orada. Kendi mutfağımızda bu hazırlığımızı yapıyoruz, bakış açılarımızı geliştiriyoruz. Aşağı yukarı, çalışmalarımız tamamlandı diyebiliriz. Tamamlayıcı şeyler de var. Yeni anayasada gelecek odaklı bakmak durumundayız. Gençlerin sürece katılması çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

'HER KONUYU TARTIŞIYORUZ'

Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında Başkan Erdoğan'ın adaylığına ilişkin çalışma olup olmadığına ilişkin, "Spesifik bir çalışma yapmıyoruz biz. Anayasanın geneline yönelik bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma içinde her konuyu tartışıyoruz elbette. Çalışma tamamlanınca Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Diğer partilerle görüşeceğiz elbette" dedi.

'BU DÖNEME YETİŞSİN GAYRETİ VAR'

Yılmaz, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeye dair, "Bu döneme yetişsin diye bir gayret var. Meclis'in kapanma tarihi çok net değil. Temmuz sonu gibi. İsterse biraz daha uzatabilir ihtiyaç olursa. Dolayısıyla bu Meclis'in iradesine kalmış. Meclis'e gelecek bu yasa. Komisyonda, Genel Kurul'da tartışmalarla son halini almış olacak. Meclis'in iradesinde olan bir konu. Bir taraftan, 'Silahları bırakın gelin, gerekli düzenlemeleri yapalım' deniyor. Örgüt de 'Ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeve ile karşı karşıya kalacağım' diyor. Burada yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor. Aynı yasanın içinde bir anlamda bu iki durumu karşılayacak bir yaklaşım. Yasal olarak neyle muhatap olunduğu belirlenmiş olacak. Ama bunun harekete geçişi belli koşullara ve takvime bağlanmış olacak" dedi.

Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsü ile ilgili soru üzerine, "Şu anda yasal çalışmanın odaklandığı nokta belli. Örgütün kendisini feshetmesi, silahları bırakması ve buradaki farklı gruplara ilişkin Meclis komisyonundaki ana çerçeve neyse o çerçeve içinde hareket edilecek" değerlendirmesinde bulundu.

'ERMENİSTAN-AZERBAYCAN BARIŞINA PROVOKASYON'

Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanının Ermeni soykırımını tanımayı teklif etmesiyle ilgili soru üzerine, "Hiçbir şekilde tabii kabul edemeyiz bu yaklaşımı, kabul edilemez bir yaklaşım. İsrail'in niçin bu tür girişimlerde bulunduğu açık. Kendi soykırımlarını örtmeye çalışan, kendi suçlarını örtmeye çalışan çabalar bunlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın gözleri önünde yaşandı. Tarihe geçti, kayıtlara geçti ve bu hiçbir zaman unutulmayacak. Gazze'de yaşananlar hiçbir zaman unutulmayacak. Bunun insanlık vicdanında da karşılığını hem kısa vadede hem uzun vadede görmeye devam edeceğiz. Bu aynı zamanda Ermenistan ile Azerbaycan barışına Türkiye ile normalleşmeye yönelik bir provokasyon olarak da değerlendirilebilir" dedi.