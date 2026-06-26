Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme: 10 şüpheli tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünden kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişki yapılan ikinci operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde getirildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, 'Yağma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlk operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 6'sı hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
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