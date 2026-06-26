Pusulanız vicdan hedefiniz adalet olsun

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayan 13 bin 610 öğrenci mezun oldu. Emniyet Teşkilatı'na 574 polis amiri ve 13 bin 36 polis memuru katılırken, 11 farklı ülkeden 43 uluslararası öğrenci de diplomalarını aldı. Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan yeni mezunlara, "Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olsun" çağrısında bulundu.

"Merhameti, ahlakı, hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız" diyen Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polisleri ve vatandaşları anarak, yeni mezunların şehitlerin emaneti olan vatan görevini devraldığını ifade etti. Polislerden hukuk, adalet ve vicdan çizgisinden ayrılmamalarını isteyen Erdoğan, suçun her türüyle mücadelede kararlılık beklediklerini dile getirdi. Başkan Erdoğan ayrıca Emniyet Teşkilatı'nın çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla son yıllarda birçok düzenleme yapıldığını belirterek, görev puanına dayalı atama sisteminin adalet ve şeffaflığı güçlendireceğini söyledi. Programın sonunda dereceye giren mezunlara diplomalarını veren Erdoğan, yabancı öğrencilerden, ülkelerine selam götürmelerini istedi.