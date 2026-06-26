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  • Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim yayımladıkları taziye mesajları ile İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

Son dakika haberleri: Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın durumu kötüleşti.

İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

28 HAZİRAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Sanatçı için 28 Haziran tarihinde saat 13.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim yayımladıkları taziye mesajları ile İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

İşte o mesajlar:

BAŞKAN ERDOĞAN: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

BAKAN MEMİŞOĞLU: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: MEKANI CENNET OLSUN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Asya'nın İlyas'ı, Türk sinemasının Tatar Ramazan'ıydı… Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

BAKAN ERSOY: SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: KUŞAKLAR BOYUNCA TOPLUMSAL HAFIZAMIZA DERİN İZLER BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sanatı, duruşu ve eserleriyle kuşaklar boyunca toplumsal hafızamıza derin izler bırakan değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ: KIYMETLİ OYUNCUMUZU UNUTULMAZ FİLMLERİYLE DAİMA HATIRLAYACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Türk sinemasının müstesna isimlerinden Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Kıymetli oyuncumuzu unutulmaz filmleriyle daima hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: TÜM SEVENLERİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kadir İnanır için paylaştığı taziye mesajında, "Türk sinemasının efsane isimlerinden Sayın Kadir İnanır'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

AK PARTİLİ HÜSEYİN YAYMAN: HER ZAMAN SAYGIYLA HATIRLANACAKTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı.

Yayman mesajında şunları kaydetti:

"Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. 2013 yılında Akil İnsanlar Heyeti'nde uzun süre birlikte çalışmıştık. Türkiye'nin sorunlarına olan ilgisi, Demokrat tavrı ve yapıcı yaklaşımıyla daima çözüme inanıyordu. Ülkenin farklı kesimlerini bir araya getirme çabasındaki duruşu, katkısı ve sanat hayatındaki yeri her zaman saygıyla hatırlanacaktır. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ #KADİR İNANIR #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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