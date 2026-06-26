Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim

BAKAN MEMİŞOĞLU: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi. Memişoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. BAKAN KURUM: MEKANI CENNET OLSUN Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi. Bakan Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Asya'nın İlyas'ı, Türk sinemasının Tatar Ramazan'ıydı… Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY: SENİ UNUTMAYACAĞIZ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için başsağlığı diledi. Ersoy, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım... Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk sinemasının usta ismi hafızalarımızda ve gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."