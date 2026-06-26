Başkan Erdoğan ve siyasilerden Kadir İnanır için taziye mesajları: Büyük bir üzüntüyle öğrendim
Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan usta oyuncu Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim yayımladıkları taziye mesajları ile İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Son dakika haberleri: Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan 77 yaşındaki Kadir İnanır'ın durumu kötüleşti.
İnanır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
28 HAZİRAN'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Sanatçı için 28 Haziran tarihinde saat 13.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.
Zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Fulya Hastanesi'nde hayata veda eden 77 yaşında İnanır, Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.
SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda siyasi isim yayımladıkları taziye mesajları ile İnanır'ın ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
İşte o mesajlar:
BAŞKAN ERDOĞAN: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.