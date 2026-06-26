Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye son 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İhracatta yakaladığımız ivme 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor, 22 Mayıs'ta günlük ihracat 2.4 milyar dolarla tarihi rekorunu kırmıştır. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla hareket ettik. İhracattaki başarılarımız milli motivasyon kaynağımız haline geldi.

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