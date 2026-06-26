Türkiye'den Venezuela'ya yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin ve insani yardım malzemelerinin, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla Venezuela'daki afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Türkiye’den Venezuela’ya yardım eli
DHA

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Venezuela'ya ulaştırıyoruz. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından, AFAD Başkanlığının talebi üzerine oluşturulan arama kurtarma ekipleri ve insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere Mürted Hava Meydan Komutanlığından yola çıktı. AFAD personeli ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri de yardım faaliyetlerine destek sağlayacak. Deprem felaketinden etkilenen Venezuela halkının acısını derinden paylaşıyor; hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, felaketten zarar gören tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRK HAVA KUVVETLERİ #VENEZUELA #MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI #AFAD

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