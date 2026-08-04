SON DAKİKA I Özel ve Ağbaba hakkında fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Son Dakika Haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'Zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı.
Son Dakika Haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'Zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.
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