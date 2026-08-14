Alihan Kuriş grubuna finansal operasyon

Süleymancılar olarak tanınan grup içerisinde "Büyük Abi" olarak bilinen lider Alihan Kuriş ve yönetimine yönelik 17 ilde dev bir operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, Kuriş'in de aralarında bulunduğu 37'si gözaltına alındı. 32 bağlantılı şirkette inceleme başlatıldı. 9 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. Soruşturmada; FETÖ'nün uyguladığı bölge sorumlulukları, şifreli haberleşme ve "ulak" sistemine benzer bir yapı kurduğu belirlenen Kuriş yönetiminin, yurtdışına para kaçırdığı saptandı.

Kuriş'in özellikle 2016'da cemaatin bir önceki liderinin şüpheli ölümü sonrası oluşumu büyük bir gizlilik içerisinde yürütmeye başladığı saptandı.

Gözaltına alınan isimler arasında, 2010-2014 yılları arasında HSYK Genel Sekreterliği yapan Prof. Dr. Ahmet Gökçen ve Ayakkabı Dünyası'nın kurucusu Mehmet Akbacakoğlu da yer alıyor.

Şüphelilere ait 43 adres ile aralarında Ayakkabı Dünyası, Hisar Hastaneleri, Armine Giyim ve 500 milyon lira sermayeli ŞMS Kopuz Gıda'nın da bulunduğu 32 dev şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirketlerin finansal hareketleri, ticari ilişkileri ve şüphelilerle bağlantılarının incelenmesi sürüyor.

FETÖ MODELİ

Emniyet ve adli kaynakların elde ettiği verilere göre soruşturmanın en çarpıcı boyutunu, Kuriş yapılanmasının FETÖ/ PDY ile bire bir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri oluşturdu. Yapılanmanın hususi özellikleri şöyle sıralandı: Yapının bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi ve katı bir hiyerarşik teşkilatlanma modeliyle hareket ettiği saptandı. Sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi yaygın sosyal medya uygulamalarının kesin olarak yasaklandığı belirlendi. Alınan hayati kararların ve talimatların ise takip edilmeyi önlemek adına "ulak" adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı tespit edildi.

Personel ve cemaat mensuplarına ilişkin tüm detaylı bilgilerin şifreli ve özel bir bilgisayar programında kayıt altında tutulduğu ortaya çıkarıldı.

ELEBAŞI İÇİN HATİM

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki cenaze törenine Kuriş'in talimatıyla ABD yapılanmasından bir heyetin katıldığı ve örgütün farklı ülkelerdeki yurtlarında Gülen için hatim okutulduğu iddia ediliyordu. FETÖ'nün meşruiyet sağlamak için kullandığı "dinlerarası diyalog" faaliyetlerinin, Kuriş'in Almanya yapılanması olan VIKZ üzerinden Katolik Kilisesi ve Yahudi kuruluşlarıyla yıllardır yürütüldüğü tespit edildi.

KÖLN'DE 70 MİLYON DOLARLIK MERKEZ

Yönetimi şüpheli bir şekilde ele geçiren Alihan Kuriş, o günden itibaren grubu kendi kirli planlarına kalkan olarak kullandı. Kendisine karşı çıkanları ise tasfiye etti. Kuriş'in kendisine bağlı yapıyı Almanya'nın Köln kentinde 70 milyon dolara yaptırdığı merkeze taşımak istediği belirtildi.

100 MİLYAR TL YURTDIŞINA KAÇIRILDI

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan devasa bir tutarın yurtdışına çıkarılarak aklandığı belirlendi.

DENİZOLGUN'UN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Grubun kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu Fatih Süleyman Denizolgun'un geçmişteki uyarıları, dev operasyonla tekrar gündeme geldi. Denizolgun; amcası Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümünün şaibeli olduğuna dikkat çekmişti. Kuriş'in holdingleşerek devlete sızma çabası içerisine girdiğini ifade etmişti. "Yasaklılar" listesi oluşturulduğu belirten Denizolgun, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye, 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'ye oy vermeyen üyelerin tehdit edilerek aforoz edildiğini kaydetmişti.

ÖRGÜTÜ ALMANYA'DAN YÖNETECEKTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sabah saatlerinde Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Çiftçi, şunları kaydetti: "Alihan Kuriş, 2016'da bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır."