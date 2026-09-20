FETÖ’nün piyonları Kozinoğlu’nun ölümünde hedef şaşırttı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkarken dönemin yayın organlarındaki ifadeler de dikkat çekiyor. FETÖ yayın organları Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nde Kaşif Kozinoğlu'na ilişkin aynı gün yayınlanan yazıların paralelliği FETÖ'nün hedef saptırma çalışmalarını gün yüzüne çıkarıyor.

Kozinoğlu'nun ölümünden sadece 8 gün sonra 21 Kasım'da yayımlanan Aksiyon Dergisi'nin 886. sayısında FETÖ'cü Haşim Söylemez'in makalesi ile aynı gün yayımlanan Zaman Gazetesi'nde FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın köşesinde Kaşif Kozinoğlu'na ayrılan kısımlar dikkat çekti. FETÖ'cü Söylemez'in imzasıyla yayınlanan "Hayalet MİT'çinin ölümünde alfa radyoaktivite şüphesi" başlıklı makalede;

Kozinoğlu'nun yiyecek veya içeceğine, tetkikler sonucunda ortaya çıkması zor olan 'alfa radyoaktivite' isimli bir madde atıldığı iddiasına yer verildi. Kozinoğlu'nun spor sonrası kalp krizi geçirmeye başladığı belirtilerek "Bir atom küçüklüğünde olan bu maddenin vücuda girdikten sonra yaptığı en büyük etki, kalp krizine yol açmak. Kilit nokta burası. Aslında asla çözülemeyecek ölümler bunlar" denildi.

FETÖ'cü Ekrem Dumanlı yayın yönetmeni olduğu Zaman Gaztesi'ndeki köşesinde Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin; "Kozinoğlu 'gizli tanık' olacak, itiraflarda bulunacak, bildiklerini anlatacaktı; bundan korkanlar onu öldürmüş olabilir" ifadelerini kullandı. Bu yazıları FETÖ'nün hedef şaşırtma taktiğiyle yayınlattığı düşünülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör