SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Yeni Yasama Yılı için Meclis’te: Resmi törenle karşılandı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM'de resmi törenle karşılandı.

GENEL KURUL 14.00'DA AÇILACAK

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında saat 14.00'te açılacak. Kurtulmuş, yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Başkan Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek.

MESAİ 6 EKİM'DE BAŞLIYOR

Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolü ile davetiye gönderilen izleyiciler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel Kurul, yeni yasama yılının ilk mesaisini 6 Ekim'de yapacak.