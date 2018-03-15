Adıyaman'da şehitler için dua edildi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıldönümü Programı kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı emrinde görevli iken, Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal'ın Örentaş Mahallesindeki ailesi ziyaret edildi.

Daha sonra şehit kabri ziyaret edilerek, İlçe Müftü Vekili Ömer Ünsal tarafından Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, şehit ailesini ziyaret ederek onlara olan vefa borcunu ödemeye çalışırken, sıkıntılarının olup olmadığını sorduklarını ifade etti.

Kaymakam Sezik, "Şehit aileleri ve gazilerimiz bizim emanetimizdir. Bunlara en iyi şekilde bakmak, onları yalnız bırakmamak vazifemizdir. Şehitleri anma günü vesilesi ile şehit ailemizi ziyaret ettik. Şehidimizin kabrini ziyaret ederek dualar ettik. Onlar inancımızın en yüksek mertebelerinden olan şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Vatan savunması için gerek yurt içinde, gerekse de sınırlarımız ötesinde kahraman Mehmetçiğimiz mücadele vermektedir. Allah hepsinin yardımcısı olsun ve tez günde zafer etsin" ifadelerini kullandı.