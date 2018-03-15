Adıyaman'da Tıp Fakültesi öğrencileri önlük giydi

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen törende Adıyaman Vali Yardımcısı Yasin Yunak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, dekanlar, müdürler, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler ve velileri hazır bulundu.

Tüm şehit ve gazilerimiz için yapılan saygı duruşu ve sonrasında okunan İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler adına Taner Çetinkaya'nın konuşmasının ardından Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öznur Uludağ konuştu.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kutlu ise konuşmasında 14 Mart Tıp Bayramının tüm sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek sağlıkta hızla ilerleyen ülkeler arasına girdiğimizi ve yakın coğrafyadaki insanlara hizmet veren bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğimizin altını çizdi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise konuşmasına sağlık sorunları nedeniyle 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarına katılamayan Tıp Fakültesi Dekanlık görevini yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın'a geçmiş olsun dilekleriyle başladı.

Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Bugün Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın'ın aramızda olamayışının burukluğunu yaşadığımızı belirtmek isterim. 14 Mart milli bir gündür. Bugün güzel bir günü kutluyoruz. 1. sınıf öğrencilerimizin de bugün ilk defa önlük giyecek olması ayrı bir mutluluk. Önlük giyme, eski dönemlerde ahilik törenlerinde kuşak bağlama ile karşılığını bulmuş bir gelenektir. Ustalar, çırak ve kalfalarına önlük giydirirdi. Bugün de ustalar çıraklarına önlük giydiriyor. Bu önlüklerin kıymetini çok iyi bilmek gerekiyor. En iyi şekilde taşımamız gerekiyor. Asıl iş bu önlüğü giydikten sonra başlıyor. Çok çalışıp çok öğreneceğiz. Giydiğimiz önlük bizlere yerli, milli ve antiemperyalist bir misyon yüklemelidir. Gelecek çağlara ışık tutabilecek nitelikleri taşımamız gerekiyor. Ben 14 Mart Tıp Bayramı hasebiyle tüm sağlık çalışanlarının gününü canı gönülden kutluyor, ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Yasin Yunak ise konuşmasında, "Ben de rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamayan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın'a Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah ileriki günlerde aramızda olacaktır. Öncelikle şunu belirtmek isterim giydiğiniz önlüğün rengi beyaz ve çok anlamlı. Saflık ve temizliği muhteva ediyor. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'nün de dediği gibi bu bizlere yerli, milli ve antiemperyalist bir misyon yüklemelidir. İnşallah hepiniz onurlu ve şerefli bir şekilde mesleğinizi icra edersiniz. Allah'ın Hay ismiyle dünyaya gelip kayyum ismiyle yaşamanız dileğiyle tüm sağlık çalışanlarımızın ve siz öğrencilerin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi 1. sınıfta eğitim gören 49'u kız, 35'i erkek toplam 84 öğrenciye protokol üyeleri tarafından önlükleri giydirildi.

Müzik dinletisi ve kokteyl ile devam eden programda ilk defa önlük giyen öğrenciler, bu mutlu günlerini ölümsüzleştirmek adına velileri ve hocaları ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.