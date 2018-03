Başkan Ali Deniz: “Valimiz Adıyaman için bir şans”

Başkan Ali Deniz, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'yı, Adıyaman'ın eğitim sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini iletmek amacıyla makamında ziyaret etti. Görüşmede Başkan Deniz, Adıyaman'ın eğitim ile ilgili sorunlarını ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi olarak çözüm önerilerini dile getirdi.

Deniz, "Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı'nın, göreve geldiği günden beri ilimizin eğitimi başta olmak üzere şehrimizin kalkınmasıyla yakından ilgilendiğini görüyor. Valimizin ilimiz için bir şans olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda genel yetkili sendika, Adıyaman'ın en büyük sivil toplum kuruluşu ve ilimizin eğitim sorunlarının çözümü ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi bağlamında yapılacak bütün çalışmaların bir paydaşı olarak, gerçekleştirilecek bütün faaliyetlere katkı sunmaya hazırız" dedi.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Deniz, Adıyaman'ın eğitim ile ilgili sorunlarının çözümünde her zaman ön safta yer alacaklarını, yapılacak her çalışmaya katkı sunmaya hazır olduklarını ve bütün sorunların çözülmesi için yürütülecek her çalışmayı her alanda yakından takip edeceklerini söyledi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, "Biz problemleri çözmek için varız. Adıyaman'ın ihtiyacını karşılayacak dersliklerin yapımı devam etmektedir. Ancak ve ancak eğitimli bir toplumun ülkenin kalkınmasına katkısı olur" dedi.

Adıyaman'ın eğitim sorunlarını çözmeye dönük birçok proje geliştirdiklerini ifade eden Kalkancı, bu anlamda Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesinin çalışmalarını ve önerilerini önemsediklerini söyledi.