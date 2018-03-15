Gaziantep'te minik GKV’liler Çanakkale oratoryosunu sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programlar start aldı. İlk etkinlikte okulun Cesur Aslanlar ve Dahi Foklar sınıflarının öğrencileri İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuyarak, Çanakkale Savaşı konu alan oratoryoyu sahneledi. Minik öğrenciler için hazırlanan Seyit Onbaşı'nın kahramanlık öyküsü belgeselinin de büyük ilgi gördüğü programda, öğrenciler çeşitli zafer marşlarını da hep birlikte seslendirdi. Minik öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ederken sahnede görev alan öğrencilerin gösterdikleri sahne performansı dikkat çekti.

Etkinliklerin hafta boyunca GKV Özel bünyesinde faaliyet gösteren bütün eğitim kurumlarında süreceği de açıklandı.