Osmaniye kız ve erkek basketbol takımları yarı finalde

Sporun tabana yaygınlaştırılması ve kulüpler ile milli takımlara alt yapı oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013'ten beri uygulamaya koyulan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında Karaman'da düzenlenen Basketbol Çeyrek Final müsabakaları 3 gün süren çekişmeli karşılaşmaların ardından sona erdi.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu ve Yunus Emre Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 12'si kız toplam 24 takımdan 290 sporcu bir üst tura yükselme mücadelesi verdi.

Osmaniye kız ve erkek takımları 6-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Kütahya'da gerçekleştirilecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek.