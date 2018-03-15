Şanlıurfa’da 300 öğrenci Çanakkale Zaferini sinemada izledi

Gençlere ve eğitime verdiği destekle her zaman adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, gençleri yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda sosyal ve spor tesisleri kuran Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşantısına katkıda bulunması için sinema etkinliği düzenliyor. Şanlıurfa genelinde tüm okullarda başlatılan proje kapsamında bugün Ayşe Kaman Anadolu Lisesindeki 300 öğrenciye misafir eden Büyükşehir Belediyesi, gençlerde aidiyet duygusu uyandırılması için Çanakkale destanın anlatan filmi öğrenciler ile buluşturdu. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti. Öğrencilerle birlikte filmi izleyen Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimize güveniyoruz ve gelişimi için elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz. Gençlerimize aidiyet duygusu katmak için anlamlı filmler ve seminerler düzenliyoruz. Bu kapsamda Çanakkale ruhunu iyi anlamalıyız ve ülkemize sahip çıkmalıyız" dedi.

"GENÇLERİMİZİ İYİ EĞİTMEMİZ LAZIM"

Geleceğin teminatı olan gençleri doğru bir şekilde eğitmek için çalıştıklarını ifade eden Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Başkanlığımız sizler için güzel faaliyetler gerçekleştiriyor. İzleyeceğiniz filmi atalarımızın bu güzel vatan uğruna canlarını hiçe sayarak neler yaptığını gösteren bir filmdir. 18 Mart Çanakkale zaferinin 104. yılı münasebetiyle bir dizi programlarımız olacak. Bu kapsamda gençlerimizin de bu destansı zaferi iyi anlamalarını istiyoruz. 100 yıl önce de ülkemiz üzerinde aynı oyunlar oynanmış, Osmanlıdan, ülkemizden haberi olmayan, Yeni Zelanda, Afrika ülkelerinden kandırılmak suretiyle getirilenler bizim ecdadımız ile savaştırılmışlardır. Güçlü olan Osmanlıyı parçalamak, dünyayı kendilerinin yönetmeleri noktasında öne geçebilmek için bugün nasıl Afrin'de terör unsurları kullanılıyorsa o zaman da farklı ülkelerden gelen insanlar kullanılmış. Ecdadımız 250 bin şehit vererek Çanakkale'yi geçilmez kılmıştır. Bizim de şuan memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Bunu da en fazla çalışarak ve işini iyi yaparak, üreterek, devletin malını muhafaza ederek, devlete sahip çıkarak yapmalıyız. Önemli olan, ben milletime nasıl hizmet ediyorum, şehrime nasıl hizmete ediyorum, gençlerime nasıl hizmete ediyorum, işimi iyi yapıyor muyum sorusunu sormalıyız. Sizinde yapmanız gereken tarihinizi iyi bileceksiniz ve nereye gideceğinizi de kestirebileceksiniz. Bu ülkenin sahibi sizlersiniz, bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Bizler de sizlere güveniyor, sizlere yönelik çalışmalara imza atıyoruz" şeklinde konuştu.