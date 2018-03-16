Başkan Toprak taşeron işçileriyle bir araya geldi

Kahta Belediyesinde çalışan 184 taşeron işçinin mülakat sınavlarına girmeye başlamasıyla beraber kadroya geçişler belirlenmeye başlandı. Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, kadroya geçmeye hak kazanan işçilerle bir araya gelerek onlara hem kadrolarının hayırlı olmasını diledi hem de çalışmalarla ilgili tavsiyelerde bulundu.

2014 yılında yapılan seçimlerde hep birlikte bu göreve geldiklerini belirten Başkan Abdurrahman Toprak, personeliyle beraber gece gündüz demeden Kahta'ya hizmet için çalıştığını söyledi.

İşçilere kadronun verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Toprak;

-"2014 yılında yapılan seçimlerde hep birlikte bu göreve geldik. Yine 2004 yılında bu göreve geldiğimize Kahta'mıza hizmet etmeye çalıştık. 184 arkadaşımıza kadro geldi. Taşeron işçilerimize kadronun verilmesinden dolayı çok mutlu oldum. Bir fakir kardeşimize kadronun gelmesi benim için bir dünyaya bedeldir. Çünkü yokluğun, parasızlığın ve insanın cebinde elli kuruş olmadan eve gitmenin ne kadar acı bir şey olduğunu bilen ve yaşayan biriyim. Bizler, mesai saatleri içerisinde çalışıp maaşımızı helal ederek çocuklarımızın nafakasını helal bir şekilde eve götüreceğiz. Eğer mesai saatleri içerisinde yapmış olduğunuz işten içiniz rahat ise, hiçbir zaman kendinizde bir rahatsızlık duymayacaksınız. Bugün 150 bin nüfuslu ilçenin içinde kadro size nasip olmuştur. Eğer bu kadro size nasip olmuş ise sizde yaptığınız işin hakkını yerine getirerek evinize helal lokma götürün" dedi.

Başkan Toprak konuşmasının devamında;

-"Her kim olursa olsun çalışma saatlerine riayet edecektir. Bizim yolumuz ak, adalet ve Allah'ın rızasını kazanmak yoludur. Bu memlekette sürekli kendi menfaati uğruna ihya etmeye çalışıyorlardı. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde Kahta'ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Ne hizmet yapma konusunda ne de personel maaşlarını ödeme konusunda bir sıkıntı olmayacak. Şimdiye kadar bizden yardım talebinde bulunan hiçbir cami, Kuran kursu, taziye evleri ve okulu eli boş göndermemişiz. Bizim mücadelemiz bu memleketi yüz yıl geri götüren haramzadelere karşıdır. Bu memleketi sömürmeye çalışanların başı, şuan öne eğilmiş. Bize her türlü iftiraları atmalarına rağmen biz doğru yoldan ayrılmadık. Bütün Kahta'nın birinci hizmetçisi benim. Eskiden belediyemize yaklaşık 600 bin TL elektrik faturası geliyordu. Mart ayında sadece 66 bin TL elektrik faturası gelerek 534 bin TL tasarruf sağlamış olduk. Artan parayla Kahta'mıza hep birlikte hizmet edeceğiz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Hepimiz çok çalışmalıyız. Eğer benden daha iyi birisi varsa bana, seninki tamam, yolumuza bu adayla devam edeceğiz deyiniz. Ama bu göreve, tepeden bakan insanlar gelmesin. Gerçek manada bu memlekete hizmet edecek kim varsa rabbim bu görevi ona nasip etsin. Bize falanca şeyhin oğlu diyorlardı. Halbuki, ben gerçek şeyhin ellerini de ayaklarını da öperim" diye konuştu.

(HT-AHM-Y)



16.03.2018 09:51:45 TSI

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