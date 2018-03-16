Birinciler ödüllendirildi

OSMANİYE'DE düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Dart İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen müsabakalara 18 takımdan 185 sporcu katıldı. Samet Aybaba Spor Tesisi'nde yapılan yarışmalar büyük çekişmeye sahne oldu. Birbirinden heyecanlı geçen maçların ardından kızlarda TOBB Fen Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ikinci, Düziçi ÇEAŞ Lisesi üçüncü olurken; erkekler kategorisinde birinci Düziçi ÇEAŞ Lisesi, ikinci Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü Bahçe Anadolu Lisesi oldu. Şampiyon olan takımlar okul sporları grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek.

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