Çingene Kızı’na ziyaretçi akını

Gaziantep'te kentin en önemli simgelerinden biri olan 'Çingene Kızı'nı barındıran Zeugma Mozaik Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın en büyük müzesi olan Zeugma'daki Çingene Kızı mozaiğini 2017 yılında 169 bin 884 kişi ziyaret etti. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alana kurulan dünyanın en bük mozaik müzesi olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli turistler kadar yabancı turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

KENTİN SİMGELERİ

Nizip ilçesinin 10 kilometre doğusunda, tepeler üzerine kurulmuş bir kent olan Zeugma Antik Kenti'nde çok önemli kalıntıların sergilendiği müzenin en önemli eserleri arasında, Mars Heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler ve 'Çingene Kızı' gösteriliyor. 2018 yılında Gaziantep'teki turist sayısında büyük artış beklediklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk şunları söyledi: "2017 yılı bölgemiz açısından bir toparlanma yılı oldu. Bu arada otellerimizde 623 bin 17 konakladı. Geceleme sayımız da 912 bin 117 kişi oldu. 1 milyon kişiye oldukça yaklaştık. Ziyaretçilerimizde ciddi bir artış yaşandı. 2016 yılında mozaik müzesini 108 bin 479 kişi ziyaret etmişti, 2017 yılında ise ziyaretçi sayımız 169 bin 884'e ulaştı. Yaklaşık yüzde 55 artış görmekteyiz. 2018 yılı daha da iyi geçecek. Bunu şu anki rezervasyonlardan görebiliyoruz. Bugüne kadar bölgeye hiç tur yapmamış acentelerin tur başlattığını görüyoruz."