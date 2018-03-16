Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Kurbanbaba Mahallesi'nde bulunan A.Ç.'nin evine operasyon yaptı. Ekipler arama yaptıkları evde bir miktar esrar ve kenevir tohumu, 50 uyuşturucu hap, ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait şarjör ile 37 fişek ele geçirdi. Esrar ve silah ile mühimmata el koyan ekipler, A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.