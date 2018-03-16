Havacı Kadınlar Haftası kutlandı

DÜNYA Havacı Kadınlar Haftası Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. THK İskenderun Şube Genel Sekreteri Mesrure Kavuk, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'nı yönetim kurulu üyeleri ve genç kanat ekipleriyle birlikte dolu dolu kutladıklarını söyledi.

HAVACILIK VE UZAY

THK İskenderun Şube Genel Sekreteri Mesrure Kavuk, "Havacılık-uzay alanında toplumsal cinsiyet dengesinin geliştirilmesi amacı ile bu endüstrilerde kadın sayısı ve seviyesini artırmak için dünya genelinde Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü (iWOAW) tarafından koordine edilen 'Dünya Havacı Kadınlar Haftası bu yıl 5-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi" dedi.

DEĞERİ BÜYÜK

"Kadın öğrenirse bir nesil öğrenir" diye konuşan Kavuk, "Çünkü kadın çocuğuna da öğretir sloganı ile yola çıktık. Gökyüzünde paraşütle uçuşlarımız ve Türk bayrağı etkinliği, genç kanatlar ile voleybol etkinlikleri, farkındalık oluşturmak amacıyla İskenderun sahilinde anıt alanında kadın sembolü oluşturuldu. Birçok buluşma gerçekleştirildi" dedi.