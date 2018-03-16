İkinci raporda da anne kusurlu çıktı

Adana'da 5 yaşındaki Fatma ile 2 yaşındaki kız kardeşi Selvi'nin misafir kaldıkları evde yanarak ölmesiyle ilgili elektrik sobasının termostat sistemiyle oynadığı öne sürülen Ali Rıza S. (49) ile evde kaçak elektrik kullandığı iddia edilen İbiş Ç.'nin (31) 'taksirle 2 kişinin ölüme neden olma' suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul Tkenik Üniversitesi'nden gönderilen raporda, ilk rapordaki gibi anne Yasemin Kahriman (31) ve sanık Ali Rıza S. asli kusurlu bulundu. Eşi cezaevinde olduğu için Mersin Kadın Sığınma Evi'nde kalan Yasemin Kahriman ve kızları, daha önce Mersin'de tanıştığı, Adana'da yaşayan Ali Rıza S.'nin, İbiş Ç. ile birlikte kullandığı İstiklal Mahallesi'ndeki eve geldi. 9 Ocak 2015'te elektrik sobasından çıkan yangında çocuklar yaşamını yitirirken, anne kurtuldu. Cumhuriyet savcısı, yangınla ilgili Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

'İTFAİYEYİ GÖRÜNCE SÖYLEDİ'

Yaklaşık 3 yıldır süren davada sanıklar suçlamayı reddetti. Anne Yasemin Kahriman tanık olarak dinlenmek istendi ama bir türlü ulaşılamadı. Bu arada İbiş Çiçek'in öldüğü belirlendi. Mahkeme heyeti, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden ikinci kez bilirkişi raporu aldırdı. Bu raporda da anne ve Ali Rıza S. asli kusurlu bulundu. Mahkemede dinlenen tanık Turgay T., kadını yangından kendisinin kurtardığını anlatarak, "5-6 dakika sonra itfaiyeyi görünce içeride çocukları olduğunu söyledi. Önce söylemiş olsaydı çocuklara müdahale ederdim" dedi. Duruşma ertelendi.