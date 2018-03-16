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Kaymakam Avcı 18 derslikli İlkokul inşaatını inceledi

Kilis’in Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ilçede yapımı devam eden 18 derslikli İlkokul inşaatında incelemelerde bulundu.

İHA Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:53
Kaymakam Avcı 18 derslikli İlkokul inşaatını inceledi

Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile birlikte yapımı devam eden okul inşaatlarını yerinde inceledi.

Kaymakam Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Alagöz ile Musabeyli ilçesindeki eğitim-öğretim durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Kaymakam Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile birlikte yapımı devam eden 18 derslikli İlkokul inşaatına giderek, inşaat müteahhidi ve teknik personel eşliğinde incelemelerde bulundu. Burada inşaat firma yetkililerinden çevre düzenlemesi, okul bölümleri ve yeşil alanlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Avcı, okul inşaatının en kısa sürede bitirilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını ve bu konuda titizlik gösterilmesini belirtti.

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Kaymakam Avcı 18 derslikli İlkokul inşaatını inceledi
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