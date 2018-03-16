Kaymakam Kaşıkçı, esnafla bir araya geldi

İlçenin İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Bayram Özcan, Yüksekova Şoförler Odası Başkanı Yavuz Özcan, Yüksekova Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Nurettin Çalış, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Abdurrahman Pınar, muhtarlar ve esnaf katıldı. Burada bir konuşma yapan Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İrfan Sarı, kahvaltı programına katılanlara teşekkür etti. Sarı;

-"Yüksekova ilçemizde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi edinmek, ana sorunlarımızdan bir tanesi böyle büyük bir kentte terminalin olmaması, belki buna dair zaten planlamanın içerisinde var ama belki bugün bu kahvaltı programında biraz daha etraflıca kaymakamımız bunu ifade edecektir. Tabi ki olmazsa olmazımız, özellikle Türkiye'de yaşayan halkların tamamı etçil gruplarız. Doğal olarak da tarım ve hayvancılık bizim için vazgeçilmez. Hal böyle olunca da et tüketimimiz biraz üst düzeyde oluyor. Kesinlikle bir mezbahaya ihtiyaç olabilir" dedi.

Kaymakam Kaşıkçı ise, ilçedeki çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Kaymakam Kaşıkçı;

-"Allah'a şükür ki hangi işimiz yapılacak demişsek başladı. Geçen yıl bu dönemlerde sorulan sorularda 'yeni hastane, su, kanalizasyon ne olacak?' Soruları ile ilgili tamamı için firmalarımız çalışmalara başladı. Kanalizasyonu olmayan bir kentteydik. Şu anda kanalizasyon yüzde 80 seviyelerindedir. Birkaç aya kadar kanalizasyonu tamamlamış olacağız. İlçe genelinde yaklaşık 300 kilometrelik hat ve 17 bin ton kapasiteli depolarıyla birlikte sistemimiz yılsonuna kadar tamamlanacak. Artıma sistemi ile birlikte yaklaşık 200 bin nüfusa hitap edecek projemiz, yılsonuyla beraber tamamlanacak" diye konuştu.

''İlçede trafik düzenimizi alt üst eden bir yapımız var" diyen Kaşıkçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün minibüs ve otobüslerin bu alana girdiği, en önemli sorunlardan bir tanesi de budur. Yüksekova'da imar çalışması yapılırken, biz nereye camii yapacağız, nereye okul yapacağız, nereye kamu alanı ve nereye park yağacağız. Bu nedenle toplumun ortak kullanacağı alanlar düşünülmemiş. Yeni imar çalışmamızda terminal yeri de ayrıldıktan sonra şehrin içerisinde olmayacak, biraz daha şehrin çıkışında olacak. Bu şekilde trafik sistemimizi de düzene oturtmuş olacağız."

Elektrik hatlarını yer altına indireceklerini söyleyen Kaşıkçı, "Cengiz Topel Caddesi, VEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mart ayı itibari ile ihale ediliyor. İkinci etap İpekyolu Caddesi de aynı şekliyle ihalesi yapılacak ve bu yıl inşallah onu da tamamlarız. Bu havada gördüğünüz direkler, elektrik telleri de olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı, ilçede bir kent meydanı olması gerektiğini ve bunun için karayollarını boşalttıklarını ifade ederek;

-"Onunla ilgili 170 bin dönümü ayırdık. Aynı zamanda karayolları kendi projesini hazırlıyor. Karayollarının olduğu alan daha çok hükümet konağının, kamu kurumlarının binalarının olduğu bir alana dönüşecek. Bizim hükümet konağının ve tarımın olduğu alan ise, bir şehir alanına dönüşecek. Biz burayı boş bırakacağız ve insanlar geldiği zaman gezip dolaşacak bir alan olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.