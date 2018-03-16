Mersinli işadamına şövalyelik unvanı

ULUSLARARASI Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan'a Hindistan'da 'yaşam boyu katkı ödülü' ve Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden Burkina Faso Cumhuriyeti'nde 'şövalyelik' unvanı verildi. Arslan'a 'yaşam boyu başarı ödülü', bakliyat endüstri ve sanayisine yaptığı katkıdan ötürü Hindistan Bakliyat Federasyonu tarafından verildi. Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore de devletin en yüksek nişanı olan 'Chevalier De L'ordre National' şövalyelik unvanını Arslan'a verdi. Düzenlenen ödül töreninde konuşan Arbel A.Ş. CEO'su Arslan, "Hindistan, ülkeler itibariyle baktığımızda dünya üzerindeki payı yüzde 25 ile ilk sırada yer alıyor. Bunun yanında ithalatçı ülkeler sıralamasına bakıldığında ise yine ilk sırayı Hindistan almaktadır. Dünyanın en büyük bakliyat tüketicisi yine Hindistan'dır. Dünyada bakliyat piyasasının en büyük ülkesinden böyle bir ödül almak çok gurur verici" dedi.

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