Sanayici yazardan imza günü

TARSUSLU Sanayici ve TASİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Orhan Koç, 50 yıllık sanayicilik hayatını kaleme aldığı "Şansı Ben Yarattım" adlı kitabının imza gününde iş dünyasıyla buluştu. Orhan Koç, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nda açılan stantta buluştuğu iş insanlarına kitaplarını imzalayarak, gelirinin öğrencilere burs verilmek için eşi Zeliha Koç adına kurdukları vakfa bağışlanmakta olduğunu söyledi. İmza gününde Orhan Koç'u, Kaymakam Yüksel Ünal, TSO Başkanı Ruhi Koçak, TASİAD Başkanı Yakup Ateş ve Yönetim Kurulu, Çukurova SİFED Başkanı Ali Doğan ve Koç'un eşi Zeliha Koç ile kızı Seçil yalnız bırakmadı.

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