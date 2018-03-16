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Şehit annesine yeni bir yuva

Giriş Tarihi: 16.3.2018
Şehit annesine yeni bir yuva

AĞRI'NIN Eleşkirt ilçesi kırsalında 15 Kasım 2017'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın Mersin'deki ailesinin evi, belediye ekiplerince tadilattan geçirildi. Doğan'ın annesi Emine Doğan'ın oturduğu merkez Mezitli ilçesine bağlı Doğulu Mahallesi'ndeki ev için yenileme çalışması başlatıldı. Ailenin istekleri doğrultusunda eve yeni mutfak, tuvalet ve banyo yapılırken, evin çatısı da yükseltildi. Asma tavan yapılarak, elektrik, su tesisatları, kapı ve pencereleri yenilenen konutun tabanına da seramik zemin malzemesi döşendi. Evin tadilatı sırasında ailenin barınabilmesi ve inşaattan olumsuz etkilenmemesi için bahçede tam teşekküllü bir sahra çadırı da kuruldu.

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Şehit annesine yeni bir yuva
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