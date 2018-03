‘Ayrım yapmadan hizmet ediyoruz’

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Teşkilat başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile güzel birliktelik içinde olduklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, her konuda belediyeye yardımcı oldukları için teşkilat başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Tarsus'ta yaşayan herkesin belediye başkanı olduğunu belirten Başkan Can, "Ayrım yapmadan, ötekileştirmeden yerel yönetim olarak Tarsus'ta yaşayan bütün insanımızın belediye başkanı olarak yaptığımız çalışma ve uygulama bu şekildedir. Biz Tarsus'ta yaşayan 335 bin insanın belediye başkanı olarak çalışıyoruz" diye konuştu. İlçe teşkilatı olarak 18 Mart Pazar günü yapılacak olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı için toplantı yaptıklarını belirten MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da, bütün vatandaşları yapılacak olan kongreye davet etti.

