Gaziantep Büyükşehir eşitlik sertifikası aldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, iş yaşamında kadın ve erkek eşitliği amaçlayan 'İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı aldı. Sürdürü-lebilirlik Akademisi tarafından iş hayatında kadınlara eşit haklar ve fırsatlar tanınması için çalışan kurumlara verilmeye başlanılan sertifika, bu konudaki olumlu örneklerle iş dünyasında yaratılacak dönüşüme katkı sunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak yayılması hedeflenen dönüşüm, adil toplum oluşturmaya hizmet edecek. Yönetim Sistemi, İşe Alım ve Çalıştırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tedarik Zinciri ve Sosyal Etki alanlarındaki çalışmalar cinsiyet eşitliği kıstasları İntertek tarafından denetlenen Büyükşehir Belediyesi, İş'te Eşit Kadın Sertifikası'nı aldı.

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