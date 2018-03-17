Gözdeki sinsi tehdit: Glokom

DR. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Simge Altan, göz tansiyonu olarak bilinen, glokomun ciddi bir göz hastalığı olduğunu söyledi. Op. Dr. Simge Altan, glokomun milyonlarca kişide görülebilen, her yaşta ve her insanda ortaya çıkabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, "En önemli özelliği sinsi seyirli olması ve özellikle ilk başladığında yıllarca belirti vermemesi, yavaş yavaş çevreden merkeze doğru görme kaybı yaratmasıdır. Bu nedenle hastanın kendisi tarafından fark edilmesi çok zordur. Sabahları belirginleşen baş ağrısı, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi en büyük belirtileridir" dedi.

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