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İndirim ve kampanya TveK geleneği oldu

Zengin ürün yelpazesi müşterilerinden büyük ilgi gören Turkuvaz Medya Grubu’nun perakende kuruluşu TveK, indirimin ve kampanyalı satışların adresi oldu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
İndirim ve kampanya TveK geleneği oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun perakende kuruluşu TveK, kitaptan kırtasiyeye, teknolojiden oyuncağa kadar zengin ürün yelpazesiyle müşterilerden büyük ilgi görüyor. Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini okuyucuyla buluşturan TveK yaptığı büyük indirimler ve kampanyalı satışlarıyla kitapseverlerin ilgi odağı haline geldi.

KEYİFLİ ALIŞVERİŞ
Teknoloji ürünlerinde hediyeli ve indirimleri satışları, kitap setlerinde büyük indirimleri, 3 al 2 öde kampanyaları ile sektörde liderliğe koşan TveK keyifli alışverişin de merkezi oldu. Tüm indirim ve kampanyaların TveK'nın Adana, Mersin, Tarsus, Gaziantep, Nizip, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Hatay ve İskenderun'daki mağazalarında geçerli olduğu belirtildi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
TveK Bölge Müdürü Çağlar Genç, kitap, kırtasiye, hobi, teknoloji ve oyuncakta Türkiye'nin kitapçısı olduklarını belirterek, "Açıldığımız günden bu yana müşterilerimizden büyük ilgi görüyoruz. Hedefimiz bölgemizde müşteri memnuniyeti ile adımızı zirveye yazdırmak. Bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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İndirim ve kampanya TveK geleneği oldu
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