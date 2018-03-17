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Makarna ile lezzet yolculuğu

Giriş Tarihi: 17.3.2018
Makarna ile lezzet yolculuğu

Adana'da gastronomi turizminin gelişmesi için ulusal ve uluslararası festivallerde Çukurova'nın lezzetlerini tanıtan Adanalı mutfak şefleri, bu kez makarnanın sırlarını meraklılarıyla paylaştı. Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve Başkan Yardımcısı Metin Ertürk, gastronomi eğitiminde lezzetli makarna yapmanın püf noktalarını Adanalı kadınlara anlattı. Gizerler Restoran'da gerçekleştirilen 'Makarnanın Sırları' etkinliğinde ünlü mutfak şefleri Derviş Göçmen ve Metin Ertürk, 30 kadın katılımcıya pişirim inceliklerinden sosların hazırlanmasına kadar makarnanın en lezzetli halini tabaklara yansıttı. Adanalı kadınlar, hangi makarnanın ne şekilde haşlanması gerektiğini, hangi sosun hangi makarnaya daha çok yakıştığını, sosların hazırlanışını öğrendiler.

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