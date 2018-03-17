Pozitif bakmaya ihtiyacımız var

Adana Şehir Hastanesi'nde görevli doktor ve sağlık çalışanları, 1919 yılında işgali protesto etmek için bir araya gelen tıbbiye öğrencilerinin vatan savunma hareketi olarak başlattığı 14 Mart Tıp Bayramı'nın 99 yıldönümünü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen kutlama programına tüm sağlık çalışanları katıldı.

ZORLUKLARA DEĞİNDİ

Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Koray Daş, "Zor zamanda zor işler başaran ve bizim bugünlere ulaşmamızı sağlayan o dönemin hekimleri olan ecdadımızı minnetle yad ediyorum" dedi. Sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklara değinen Doç. Dr. Daş, "Fedakarca çalışıyoruz. Ancak farklı bir gözle bakmaya başladığımız zaman bize yönelen tehlikeleri azaltabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

KALİTE ARTIYOR

Daş, "Pozitif bakmaya, kendimizi rahat ve huzurlu bir hissetmeye başladığımız zaman bu durum klinik hizmetlerimize, insanlarla diyaloglarımıza yansıyor. Daha tolore edebilir bir kimliğe kavuşuyoruz. Sağlık sunumu ve klinik hizmetlerimizin kalitesi artıyor. Bu da bize pozitif döngü olarak dönüyor" şeklinde konuştu.

ÇİÇEK VERİLDİ

Rönesans Sağlık Yatırım İşletme Müdürü Mehmet Karakuş tarafından, Adana Şehir Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları adına Başhekim Koray Daş'a çiçek takdim edildi. Klasik müzik dinletisinin de sunulduğu etkinlikte, üzerinde şehir hastanesinin fotoğrafının yer aldığı kutlama pastası Başhekim Doç. Dr. Koray Daş ve hekimler tarafından kesilerek konuklara ikram edildi.