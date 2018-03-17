Yönetim belirlemede STK görüşleri önemli

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, parti yönetimlerini oluştururken Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve hemşeri derneklerinin de görüşlerini aldıklarını söyledi. Karaisalılar Derneği'ni ziyaret eden Fikret Yeni, yönetimleri belirlerken demografik yapıdan mesleki yapıya, eğitim noktasından şehrin hassasiyetlerini tespit edebilme niteliğine kadar tüm kriterlere uyarak yönetim kurulu belirlemesi gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

'İSTİŞARE YAPIYORUZ'

İlçe kongrelerinin tamamlandığını il kongresine de sayılı günler kaldığını belirten Başkan Fikret Yeni, "İl kongresine giderken oluşturacağımız il yönetimiyle ilgili STK'larımızın ve hemşeri derneklerimizin fikirlerini alarak onların bir tavsiyesi varsa o tavsiyelerini değerlendirelim düşüncesindeyiz. Onlarla yaptığımız istişarelerle oluşturduğumuz havuzdan yönetimlerimizi belirliyoruz. 1 Nisan'da Allah nasip ederse il kongremizi yapacağız" dedi.

KARAİSALI BİRİNCİ

Karaisalı ilçesinin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Yeni, "İl başkanı olarak 4 yılı aşkın süredir yönetmiş olduğum tüm seçimlerde Karaisalı sadece birinci olmakla kalmadı, diğer siyasi partileri geçmekle kalmadı, 15 ilçemizde de hep en yüksek oya ulaştı. Onun için Karaisalı'nın gönlümüzde ayrı bir yeri var. Başımızın üstünde yeri var" diye konuştu. Karaisalılar Derneği Başkanı Sadi Çetin de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.