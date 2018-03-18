Çanakkale ruhuyla kalbimiz Afrin’de

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde yurdun dört bir yanından on binlerce kişi Gelibolu yarımadasına akın etti. Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Niğde'den kalkan otobüsler, ecdadın tarih yazdığı topraklara torunlarını taşıdı. Bugün Mehmetçiğin Çanakkale ruhuyla Suriye'de mücadele ettiğini belirten vatandaşlar, "Atalarımız Çanakkale'de vatanına kast edenlere bedenlerini siper etti. Evlatlarımız da Suriye'de ülkemize ve mazlumlara kast edenlere geçit vermiyor. Allah Mehmetçiklerimizin ayağına taş değdirmesin" dediler.

MİNNET YOLCULUĞU

Bağımsızlık mücadelemizin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde bölgemizdeki kentlerden on binler Çanakkale'ye akın etti. Belediyeler, sivil toplum örgütleri şanlı zaferin gururunu yerinde yaşamak ve millete yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Sarıçam Belediyesi geleneksel 'Çanakkale'ye Minnet Yolculuğu'nu bu yıl da sürdürüyor. Belediye Başkanı Bilal Uludağ, "3 yılda 3 bin 500'ün üzerinde vatandaşımızı Çanakkale'ye yolladık. Bu toprakların kolay kazanılmadığını, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek vatanı bizlere emanet ettiğini görmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. Kurtuluş Savaşı'nın 'gazi' kenti Gaziantep'te de Şahinbey "Gaziler diyarından şehitler diyarına" projesi ile gençler destanın yazıldığı mekanlarda tarih bilincini pekiştiriyor. 2015 yılında başlayan proje ile bugüne kadar 66 bin genci Çanakkale'ye götürdüklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu yılın sonuna kadar 24 bin öğrenciyi daha uçakla günübirlik turlarla Çanakkale'ye taşıyacağız" diye konuştu.

ANMA PROGRAMI

Yüreğir Belediyesi ile Yüreğir Müftülüğü de bugün saat 13.30'da Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde Çanakkale Şehitlerini Anma ve Şehitlere Saygı programı düzenleyecek. 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in babası H. Hüseyin Halisdemir ile Adana Müftüsü Hasan Çınar konuşmacı olacak. Programda Eyüp Sultan Cami İmamı Erhan Mete, Solak Zade Cami İmamı Ali Turhan, Şehir Hastanesi İmamı Halit Bolat ve Tarık Karadağ Kuran tilaveti sunacaklar.