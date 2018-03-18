Klonlama insan onurunu zedeler

TIP etikçisi Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu, hekimlerin en çok üzerinde durması gereken konunun etik olduğuna dikkat çekerek, insan klonlamanın gelecek nesiller ve insanlık onurunu zedeleyecek yönleri nedeniyle yapılmadığını söyledi. Sanko Üniversitesi'nde "Hekimlik ve Etik" konulu bir sunum gerçekleştiren Çobanoğlu, "Tıp son derece dinamik ve hızla gelişen bir uygulamalı bilimsel etkinliktir" dedi. Hekimlerin kararlarının verirken "en iyi"yi yapma uğraşı içinde olduklarını kaydeden Çobanoğlu, "Hekim, hastasına sunduğu ve birlikte karar aldıkları tedavi seçenekleri arasında, hasta ve bazen ilgili diğer bireyler için en uygun olanı seçip karar vermek zorundadır. Aldığı kararlar her ne kadar hastanın onayı alınarak verilmiş olsa da, hekimin bilgisi doğrultusunda olduğu için, özellikle cerrahi alanlarda vaka örnekleriyle yaşadığımız bazı durumlarda, cerrah yapılacak işlemleri yeterince açıklayarak aydınlatılmış onam almazsa, sonuçların sorumluluğunu tek başına taşımak zorunda kalmaktadır" dedi.

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