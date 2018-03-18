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Mersin’de Zeytin Dalı Anıtı açıldı

TSK tarafından Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın unutulmaması amacıyla Mersin’de dikilen anıtın açılışı gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Mersin’de Zeytin Dalı Anıtı açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin unutulmaması amacıyla Mersin'de bir parka dikilen "Zeytin Dalı Anıtı" törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Bölge Parkı'ndaki açılışta, Zeytin Dalı Harekatı'nın cumhuriyet tarihi açısından önem taşıdığını söyledi. Harekatta şehit düşen ve gazi olan Mehmetçiklerin hatıralarını tarihe kazımayı amaçladıklarını belirten Kocamaz, anıtın Zeytin Dalı Harekatı'nın gerekçe ve hedeflerinin unutulmaması ve gelecek nesiller tarafından da bilinmesi amacıyla inşa edildiğini kaydetti. Açılışa katılan harekatta şehit düşen uzman çavuş Halis Koca'nın kız kardeşi Zehra Koca, anıtın çevresinin donatıldığı zeytin dallarını sarılarak öptü. Daha sonra şehit aileleri ve gazilerin de katılımıyla anıtın açılışı yapıldı.

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Mersin’de Zeytin Dalı Anıtı açıldı
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