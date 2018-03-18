Şimşek’te büyük kriz

Adana Demirspor'da Ümraniyespor maçı önce yaşanan kriz sahaya yansıdı. Aylardır maç başı ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle yönetimi boykot edip iki gün boyunca antrenmanlara çıkmayan mavi-lacivertli ekibin oyuncuları haftayı puansız kapattı. Yönetim kurulunun Ümraniyespor maçına saatler kala hesaplara yatırdığı 300 bin liralık hamle işe yaramadı. Sahaya üzerinde 'Daha güçlü döneceksin Sezer Özmen' yazılı tişörtlerle çıkan Adana Demirsporlu futbolcular yüreklerini ortaya koyarak mücadele etti. Mavilacivertli renklere gönül veren binlerce taraftarların desteğini arkasına alan takımı yönetimde yalnız bıraktı. Kulüp başkanı Mehmet Gökoğlu dahil ve yönetim kurulu stada yine gelmedi.

GÜRCAN ADAY GİTTİ

Bu arada Adana Demirspor'da Sportif Direktör pozisyonunda görev alan Gürcan Aday ile yollar ayrıldı. Kulüp yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklama da "Kulübümüzde Sportif Direktör olarak görev yapan Gürcan Aday ile yollarımız ayrılmıştır. Verdiği emekler için Gürcan Aday'a teşekkür eder bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.