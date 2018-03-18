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Turistlerin sağlığı emin ellerde

Giriş Tarihi: 18.3.2018
Turistlerin sağlığı emin ellerde

Kuzey Kıbrıs'a Avrupa'dan gelecek bütün turistlerin sağlığını Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri güvencesi altına alındı. Uluslararası anlaşmanın 5 kıtadan 180'den fazla ülkeyi bir araya getiren ve turizm borsası olarak kabul edilen ITB Berlin'de imzalandığı bildirildi. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında gerçekleşen imza törenlerinde konuşan Dr. Ahmet Savaşan, genel olarak turistlerin destinasyon tercihlerini etkileyen unsurların doğal çevre, tarihi ve kültürel çekicilik, eğlence ve spor aktiviteleri,gezilecek alanlar, mutfak kültürü, konaklama ile alışveriş olanakları yanısıra sağlık imkanları olduğunun altını çizdi.

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Turistlerin sağlığı emin ellerde
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