Çocuklar Çanakkale oratoryosu sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde programlar düzenlendi. Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen ilk etkinlikte GKV Özel Anaokulu Cesur Aslanlar ve Dahi Foklar sınıfları öğrencileri İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyarak ardından Çanakkale Zaferi'ni konu alan oratoryoyu sahnelediler. Minik öğrenciler için hazırlanan Seyit Onbaşı'nın kahramanlık öyküsü belgeseli büyük ilgi görürken bütün öğrenciler çeşitli zafer marşlarını da seslendirerek kutlamaya ayrı bir coşku kattılar. Minik öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ederken, sahnede görev alan öğrencilerin gösterdikleri sahne performansı dikkat çekti.

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