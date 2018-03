Gözü şampİyonlukta

Gaziantep'te yaşayan 23 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Melek Tekatlı, büyük umutlarla başladığı atıcılıkta şampiyonluğa ulaşacağı günün hayalini kuruyor. Doğuştan bacak ve kolları kısa olan Melek Tekatlı, her gün tekerlekli sandalyesiyle geldiği antrenmanlarda hedefi 12'den vurmak için çalışıyor. Yaklaşık 3 yıldır atıcılıkla ilgilenen Melek, şampiyonluk kürsüsüne çıkıp, herkesin kendisine gururla bakacağı günün hayaliyle yaşıyor. Engeline inat azim ve kararlılıkla çalışan Melek Tekatlı, yaşam enerjisiyle de çevresindekilere örnek oluyor. Yaşamayı çok sevdiğini ifade eden Melek, "Her şeye rağmen kendimi engelli görmedim. Her zaman aktivitelerde bulundum. Küçüklükten beri spora merakım vardı. En büyük hayalim basketbolcu olmaktı ama olmadı. Kendime daha uygun bir spor buldum. İnşallah bu alanda kendimi kanıtlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

