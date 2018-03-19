Kadınlar, yatırımları yerinde gördü

Şehitkamil ilçesine bağlı Cerityeniyapan ve Gülpınar Mahallesi'nde (köy) yaşayan 40 kadın, Büyükşehir'in yatırımları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burç Ormanı içerisinde 1000 dönüm arazi üzerine kurulan Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, Dünya'nın ise dördüncü hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi'ni ilk kez gezen kadınlar, Türkiye'de ilk kez oluşturulan Safari Parkı'na hayran kaldı. Gezinin ardından duygularını dile getiren kadınlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le birlikte Gaziantep'in değiştiğini söyleyerek, "İlk kez Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi'ni geziyoruz. Safari Parkı'na hayran kaldık. Hükümetin, Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü olan 2023'e kadar hem ekonomik, hem kültürel, hem de sosyal açıdan bazı hedeflerinin olduğunu biliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için halkın görüşlerine başvurulmasını, fikrimizin alınmasını önemsiyoruz. Bizler öncelikle işsizliğin sona ermesini istiyoruz, kentte uyuşturucu ile alakalı önleyici tedbir alınıyor ama yetersiz kalıyor. İşi olan genç bağımlı olur mu? Öncelikle gençlere iş bulmak gerek. Kentsel dönüşüm ve mülteci sorunu da şehrin kanayan yarası oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



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