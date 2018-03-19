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Miniklerden Mehmetçiğe destek

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Miniklerden Mehmetçiğe destek

Hatay'ın İskenderun ilçesi Nene Hatun Anaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), terör örgütlerine karşı Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na mektuplu ve koreografili destek verdi. Nene Hatun Anaokulu öğrencileri Türk askerinin yanında olduğunu göstermek ve sevgilerini onlara aktarmak için Afrin'deki askerlerimize mektup yazdı. Mektuplar, sınır ötesine gönderildi. Ayrıca yaptıkları koreografi ile desteklerini ileten minik yürekler açtıkları pankartta 'Mehmetçik Nene Hatun Anaokulu Öğrencilerinin Minik Kalplerinde' yazısı ile mesajlarını iletti.

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Miniklerden Mehmetçiğe destek
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